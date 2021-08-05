” result.esudan ” برقم الجلوس استخراج نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2021 عبر...

استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس 2021، زاد البحث من الطلاب بالصف الثامن في ولاية الخرطوم عبر محرمات جوجل من أجل معرفة نتيجة شهادة الاساس برقم الجلوس 2021 والتي ستعلن في تمام الثانية من ظهر اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021 علي موقع نتائج شهادة الأساس في دولة السودان، حتي يتمكن الطلاب من معرفة نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم إلكترونيًا عبر شبكة الأنترنت ونتابع معكم في موقع الصباح العربى خطوات الإستعلام عن نتيجة شهادة الأساس في السودان.

إعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، أن نتيجة امتحانات شهادة الأساس للعام 2021، سيتم إعلانها في تمام الثانية من ظهر اليوم الخميس الخامس من أغسطس الحالي بعد الإنتهاء عمليات التصحيح والمراجعة لإجبابات الطلاب والطالبات بالصف الثامن في دولة السواد والمؤهل لمرحلة الثانوية العامة السوادنية بالعام المقبل.

معرفة نتيجة شهادة الاساس برقم الجلوس 2020 ولاية الخرطوم

أعلن معالي السيد الاستاذ حمزة الفحل، مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي، إن ولاية الخرطوم قامت بتحديد اليوم الخميس الخامس من أغسطس 2021، لإعلان نتيجة امتحانات شهادة الأساس للعام 2020- 2021، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً، ورفعها علي موقع نتيجة شهادة الاساس برقم الجلوس 2021 علي شبكة الأنترنت ونقدم لكم في موقع الصباح العربى خطوات استخراج نتيجة شهادة الأساس في ولاية الخرطوم 2021 برقم الخطوات وفق إتباع الخطوات التالية.

أولًا: قم بالدخول علي موقع نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2021 من هنااااااااااااا .

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