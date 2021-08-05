عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ودعوات للاحتجاج ضد سياسة الهدم

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، انطلاقاً من باب المغاربة، وبحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة، في وقت تمركزت فيه شرطة الاحتلال على بوابات الأقصى، وقامت بالتضييق على دخول الفلسطينيين للمسجد، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، 6 مواطنين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها وترويع سكانها.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين محمد وسلطان سرحان من بلدة سلوان بالقدس بعد مداهمة منزلهما واقتادهما إلى معتقل المسكوبية، كما اعتقلت 4 آخرين من حي بطن الهوى لم تعرف هوياتهم .

ودعا نشطاء ومؤسسات مقدسية،لإقامة صلاة الجمعة غداً في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى في سلوان احتجاجاً على سياسة الهدم والتهجير بحق أهالي البلدة.

وكانت ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس، سلمت 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء سلوان، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

ويتهدد 6 أحياء خطر الهدم والتطهير العرقي في أي لحظة، خاصة أن أكثر من 40% من مبانيها مهددة بالهدم، بادعاء أنها غير قانونية، وتسعى جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى في “بطن الهوى”، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.