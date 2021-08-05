هنا// رابط نتيجة شهادة الأساس 2021 السودان برقم الجلوس عبر moe.gov.sd جميع...

هنا// رابط نتيجة شهادة الأساس 2021 السودان، نترقبها معكم خلال ساعات برقم الجلوس عبر moe.gov.sd لتصبح متاحة الي جميع الولايات بالسودان، خاصة إن بعض الولايات ظهرت بالفعل وجأت نسب النجاح بها غير متوقعة، حيث سجلت ولاية نهر النيل نسب نجاح وصلت الي 78% وهي نسبة منخفضة مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل فية الطلاب نسبة نجاح 88% ولاكن أرجع البعض ذلك الي ظروف تفشي covide 19، وصعوبة أجواء الدراسة والامتحانات وتغييرها بشدة عن الأعوام السابقة، ومن ثم يمكنكم مواصلة عملية تحصيل نتائج الممتحنين عبر الرابط الإلكتروني الذي نوضحة لكم في السطور التالية، ويعتبر بمثابة المصدر الرسمي لوزارة التربية والتعليم الذي يتمكن من خلالة الطلبة معرفة نسب نجاحهم.

رابط نتيجة شهادة الأساس 2021 السودان برقم الجلوس

نوضح لكم الآن رابط نتيجة شهادة الأساس 2021 السودان، والذي يبحث عنة اكثر من 190 الف طالب وطالبة في مختلف الولايات، وعبر العديد من الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم لمنع تفشي كورونا بين الطلبة، تم بالفعل الإنتهاء من الامتحانات بشكل آمن وعلي الوجة الاكمل، ومن ثم نجد بحث مكثف اليوم للحصول علي نتائج الممتحنين التي تنكشف لكافة الولايات حول السودان، في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، وسوف نطلعكم عبر موقعنا علي خطوات بسيطة تتمكن من خلالها تحصيل المعدل ونسبة النجاح المئوية بسهولة.

آلية الاستعلام عن نتيجة الاساس موقع وزارة التربية والتعليم

يمكنكم استخراج نتائج الممتحنين في ولايات السودان المختلفة عبر إتباع آلية الاستعلام عن نتيجة الأساس، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم وهو المنوط بعرض نتائج الطلاب وذلك فور إتباع الخطوات التالية

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