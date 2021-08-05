دياب يقرر رفع شكوى لمجلس الأمن ضد العدوان الإسرائيلي

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، من وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة، زينة عكر، الإيعاز إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، السفيرة أمل مدللي، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وأوضح دياب، خلال بيان، أن العدو الاسرائيلي نفّذ، بمدفعيته أولاً وبطائراته الحربية ثانياً، عدواناً صريحاً على السيادة اللبنانية، واعترف علناً بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701، متذرعاً بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين المحتلة من الأراضي اللبنانية ولم تتبناها أي جهة.
وأكد دياب أن هذا العدوان الجديد والخطير يُشكل تهديداً كبيراً للهدوء على حدود لبنان الجنوبية، بعد سلسلة من الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية للعدوان على سوريا.
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