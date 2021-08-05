أكثر من 30 ألف مستفيد من خدمات مركز الملك سلمان الطبية في...

تواصل المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية تقديم يد العون لمساعدة الشعب اليمني في الأزمة الإنسانية التي يعانيها منذ سنوات. وتمثل الخدمات الصحية جزءا رئيسيا في منظومة الخدمات الإنسانية والإغاثية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز.

وفي هذا الإطار، قدم مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ 30,498 مستفيدًا من المرضى والمصابين اليمنيين خلال شهر يونيو 2021م ، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ووفقا للتقرير الشهري للمستشفى، شملت هذه الخدمات تعامل المستفيدين مع أقسام وتخصصات الطوارئ، وعيادة الصحة الانجابية، وقسم الأشعة، وقسم الرعاية الصحية، وقسم المختنبر، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.476 شخصًا، وأجريت 308 عمليات جراحية.

وفي مخيم وعلان التابع لمحافظة حجة، قدم المركز خدماته العلاجية لـ 141 مستفيدا خلال المدة من 8 وحتى 14 يوليو 2021م، وصرفت الأدوية لـ106 أفراد، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 46 مريضًا، كما تم تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.

وفي سياق الخدمات الطبية التي يقدمها المركز، قدمت عياداته الطبية خدماتها لـ 546 فردا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن. وشملت الخدمات مختلف التخصصات الطبية وعمل الأشعة واجراء التحاليل المخبرية وصرف الأدوية.