47 انتهاكاً نفذها الاحتلال ضد الصحفيين ومؤسساتهم خلال يوليو الماضي

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت 47 انتهاكا واعتداءاً بحق الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية، من بينها إطلاق الرصاص المعدني على 12 صحفيا واعتقال آخرين، خلال شهر يوليو/ تموز.

وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت 34 صحفيًا من بينهم 7 صحفيات وأكثر من 7 طواقم صحفية، و3 صفحات إعلامية، ومطبعة واحدة، فيما أطلقت الرصاص المعدني على 12 صحفيَا من بينهم مصور وكالة الأناضول نضال اشتية، والصحفي الحر محمد أبو ثابت، والصحفي الحر أيمن النوباني.

ورصدت الوزارة، في تقرير صادر عنها اليوم الخميس، 12 حالة اعتقال وتجديد اعتقال وانتهاكات داخل سجون الاحتلال، حيث اعتقل عدد من الصحفيين، (نصير أبو ثابت، خالد الزبدة) ، واحتجزت كلا من مصور “وفا” مشهور الوحواح، ومصور تلفزيون فلسطين إياد الهشلمون، والصحفي ساري جرادات.

وأوضحت وزارة الإعلام، أنه تم الاعتداء بالضرب على مصور وكالة “رويترز” عمار عوض، ومراسلة قناة “فلسطين اليوم” لواء أبو رميلة، ومراسلة وكالة “معاً” ميساء أبو غزالة، وطاقم “الجزيرة مباشر” الذي ضم المراسلة رناد الشرباتي، والمصوّر غسان أبو عيد، كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصور شبكة قدس الإخبارية عبد الله بحش بالرش بغاز الفلفل لمنعه من التغطية في الأغوار الشمالية.

وذكرت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت أكثر من 7 طواقم صحفية من التغطية بأقسى الاعتداءات، منها طاقم قناة “الغد”، حيث أصيب الصحفي رائد الشريف بالاختناق، فيما عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمل مجموعة من الصحفيين خلال تغطيتهم الوقفة التضامنية مع الأهالي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، ومنعتهم من التصوير بتاريخ 31/7/2021.

كما وثّقت الوزارة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مطبعة النبراس الفنية في مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، وقامت بتدمير وتكسير ومصادرة معدات المطبعة بتاريخ 12/7/2021، حيث تقدر مجموع الأضرار التي لحقت بالمطبعة بـ 115,000 دولار.

وشددت وزارة الإعلام على أن سياسة الاحتلال ملاحقة الصحفيين واقتحام المطابع والمؤسسات الإعلامية ومصادرة محتوياتها، تهدف إلى حجب الرواية الفلسطينية وعرقلة نقلها للعالم، مؤكدةً على ضرورة حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2222، لضمان ملاحقة قوات الاحتلال بشكل قانوني وعدم إفلاتها من العقاب.