تركي آل الشيخ في عيد ميلاده: أكبر شرف وفخر لي في عمري العمل تحت قيادة ولي العهد

قال ‏المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، في مناسبة عيد ميلاده الأربعين، إن أكبر شرف له وأكبر فخر في الـ٤٠ سنة من عمره؛ العمل تحت قيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وكتب آل الشيخ، تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر، معلقًا على صورة تجمعه بولي العهد: “‏أكبر شرف لي وأكبر فخر في ال٤٠ سنة من عمري العمل تحت قائد مثلك أدامك الله ونصرك وحفظك وعزك وحقق كل أمانيك سيدي … الخادم”.

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