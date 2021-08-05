بريطانيا تدعو لإجراء تحقيق عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت

جدد السفير البريطاني في بيروت، ايان كولارد، الدعوة للقادة اللبنانيين لإتمام تحقيق عادل وشفاف ومساءلة حقيقية في قضية انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع العام الماضي.

وأضاف كولارد، في عبر الفيديو في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، قائلا: “بعد مرور عام على انفجار المرفأ المروع الذي دمر بيروت، نشارك الشعب اللبناني الشعور بالدمار والخسارة والبحث عن العدالة”.

وتابع السفير البريطاني: “في الفترة القصيرة التي أمضيتها في بيروت، سمعت قصصاً عن الألم والعذاب، ولكن أيضا عن الأمل، حيث يستمر الناس في لملمة جراحهم وترميم منازلهم المحطمة وأعمالهم التجارية”.

واستطرد في كلمته: “واليوم، وأنا أقف على مقربة من مرفأ بيروت أريد أن أشيد ببطولة وتضحية الذين كانوا في الخطوط الأمامية في الرابع من آب/أغسطس 2020، من الدفاع المدني اللبناني والفلسطيني، والصليب الأحمر والجيش اللبناني، والأطباء والممرضين والمتطوعين والجنود المجهولين ورجال الإطفاء وكثر غيرهم”.

واختتم كلمته: “خلال أكثر أوقات بيروت حاجة، كانت المملكة المتحدة من بين الشركاء الدوليين الأوائل الذين استجابوا للانفجار، وسنواصل الوقوف إلى جانب شعب لبنان”.