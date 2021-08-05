رابط سريع نتيجة شهادة الأساس 2021 ولاية الخرطوم موقع وزارة التربية والتعليم...

رابط نتيجة شهادة الأساس السودانية 2021، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً للتعرف على نتائج الصف الثامن بمختلف الولايات، ونحن اليوم نتابع معكم أخبار إعلان نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم، فهي من أكبر الولايات من حيث عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات لهذه الشهادة، حيث بلغ عددهم نحو 190 ألف طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بإعلان نتائج عدد من الولايات خلال الأيام الماضية وتوالي إعلان باقي الولايات تباعاً، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في هذه الولايات التي لم تُعلن نتائجها بعد، ونحن من خلال موقعنا الصباح العربى نقدم لكم الرابط الرسمي المعتمد للحصول على النتيجة برقم الجلوس.

وكانت الوزارة قد نجحت من قبل في تأمين الامتحانات في ظل جائحة كورونا وذلك ليؤدي الطلبة امتحاناتهم دون قلق أو خوف، حيث تم تطبيق كل الاجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي الفيروس، وهو ما ساعد على اخراج الامتحانات إلى بر الأمان.

وتصدرت محركات البحث الشهيرة ومنصات التواصل الاجتماعي في كافة الولايات السودانية، حيث ستعلن نتيجة شهادة الأساس2021 هذا العام رغم الظروف والأوضاع الصعبة الذي يمر بها السودان، حيث يكون أبرزها استمرار انتشار السلالات الجديدة بالتزامن مع إجراءات وزارة الصحة بالتنسيق مع التربية والتعليم لحماية الطلاب.

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