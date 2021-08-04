خبراء: بهذه الطريقة تأكل الخبز ولا يزداد وزنك!

نشرت بوابة “إيت ذس نوت ذات” الطبية المتخصصة، تقريرا أوصى خلاله عدد من خبراء التغذية الأميركيين بضرورة تناول الخبر بطريقة محددة تجعلك تستفيد من خواصه الغذائية وتتجنب زيادة الوزن.

وحسب البوابة الالكترونية، فان الخبراء ينصحون بتناول الخبز مع الدهون لكن باعتدال.

وفي هذا الاطار، قالت الخبيرة ريبيكا لويس “يجب ألا يحتوي المنتج على الكثير من الكربوهيدرات المكررة والإضافات الصناعية لتجنب زيادة الوزن”. مضيفة “إذا كانت قائمة المكونات في الخبز تبدأ بالسكر أو السكروز أو الفركتوز أو شراب الذرة أو دقيق القمح الأبيض، فيجب أن يكون تناوله محدودًا”. فيما صرحت خبيرة التغذية تاسيما بهاتيا قائلة “يجب تفضيل الخبز المصنوع من العجين المخمر، وهو ما يعني عملية التخمير، للاستهلاك”. مشيرة إلى أن الأطعمة المخمرة بشكل عام لها تأثير أفضل بعمليات الهضم والتمثيل الغذائي. لكنها نصحت بتناول أي خبز، بما في ذلك عالي الجودة بشكل صارم باعتدال.

يذكر أن العديد من أنواع الخبز يحتوي على الحبوب المكررة التي يؤدي استهلاكها بكميات كبيرة إلى ارتفاع الدهون ومستويات السكر في الدم.

وكانت نصيحة بهاتيا تتلخص بضرورة مزج الخبر بالدهون؛ حيث قالت “مزج الخبز مع الدهون الصحية مع البروتين؛ القليل من اللحم أو التوفو، سيوازن الكربوهيدرات”. الشرق الأوسط

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