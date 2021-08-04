سمو الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

الخليج – واس : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم مدير القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية علي الخشان، يرافقه مدير المدينة الصناعية الثانية بالدمام محمد الحبشان.

وأكد سموه أن المدن الصناعية تعد رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني وبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي نتيجة ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية أسست لتنافس أكبر المدن الصناعية وتضم صناعات متعددة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتوفير بيئة صناعية وتقنية ممكّنة للصناعات.

وقدم الحبشان لسمو نائب أمير المنطقة تقريرًا عن الإنجازات التي تحققت خلال المدة الماضية، والدور الذي تقوم به الهيئة لخدمة المنشآت الصناعية وتهيئة البيئة المناسبة لها للنجاح ودعم الناتج المحلي من خلال تطوير وإدارة المدن الصناعية ومناطق التقنية وتمكين القطاع الخاص للإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني من أجل اقتصاد مزدهر.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق.

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