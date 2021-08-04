ارتفاع عدد مصابي احتجاجات بيروت إلى 54 شخصًا..وكر وفر بمحيط مجلس النواب

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، ارتفاع عدد مصابي مظاهرات، اليوم/الأربعاء/، بوسط بيروت والجميزة إلى 54 مصابًا، وذلك بسبب أعمال العنف التي تزامنت مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري.
وأكد الصليب الأحمر أنه تم نقل 6 مصابين من وسط بيروت و3 آخرين من الجميزة، كما تم إسعاف 45 شخصًا في المكان.
يأتي ذلك في وقت تجري فيه عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن في محيط مبنى مجلس النواب اللبناني بوسط بيروت، حيث تمكنت قوات الأمن من إبعاد المحتجين إلى أطراف ساحة الشهداء (ساحة التظاهر المركزية بوسط بيروت) بينما يعود المحتجون ويرشقون قوات الأمن بالحجارة.
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