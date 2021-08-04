أعمال عنف بين مشاركين في إحياء الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت والأمن...

وقعت مناوشات وأعمال عنف محدودة بين عدد من المشاركين في إحياء الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت اليوم، حيث نشب خلافات بسبب اعتراض أحد المشاركين على رفع أعلام لأي أحزاب أو تيارات أو قوى سياسية باستثناء علم لبنان.

وتطور الخلاف لدرجة الاعتداء على المواطن بالضرب من قبل مجموعة من المنتمين لأحد الأحزاب اللبنانية مما أدى إلى إصابته بجروح.

وفي سياق متصل، شهد شارع جميزة القريب من محيط ميناء بيروت أعمال عنف واشتباكات بالأيدي بين منتمين لعدد من الأحزاب المتنافسة في لبنان، وقام البعض باشعال النيران في إطارات السيارات، مما أدى إلى تصاعد دخان كثيف من الشارع، وتدخلت قوات الأمن لفض الاشتباك.

وتوافد اليوم آلاف اللبنانيين على محيط الميناء لإحياء الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري الذي أدى الى وفاة أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن في الرابع من أغسطس الماضي إثر انفجار كمية 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في العنبر رقم 12 بالميناء منذ عام 2014.