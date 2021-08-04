- 1/2
- 2/2
تفقد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم مركز شرطة المحافظة وكان في استقباله مدير الشرطة العقيد حمود بن حزام العتيبي ومدير شعبة مرور المحافظة المقدم حسن بن شقير الرشيدي
وشملت جولته التفقدية أقسام المركز وتخلل ذلك افتتاحه للمرحلة التطويرية لشعبة الأدلة الجنائية مستمعاً لشرح واف عن أبرز مراحل تطورها من قبل رئيس الشعبة رئيس رقباء أحمد السكران . واطلع على تجهيزاتها الحديثة والمتطورة إضافة إلى كوادرها البشرية المدربة والتي ستسهم بمشيئة الله في اختصار الجهد والوقت فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المختلفة
وفي ختام الجولة أعرب محافظ الزلفي عن شكره وتقديره للعقيد حمود العتيبي وزملائه بشرطة المحافظة وبمختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة لجهودهم الملموسة على مستوى العمل الأمني بالمحافظة في ظل مايلقاه القطاع الأمني من دعم ومساندة من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة الرياض وسموه نائبه ، متمنيا من الجميع بذل المزيد في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الزلفي يتفقد مركز الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.