بيروت: توقيف عدد من المتوجهين للمشاركة في ذكرى انفجار المرفأ وبحوزتهم أسلحة...

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، توقيف عدد من الشبان المتوجهين للمشاركة في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر.
وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية توقف عددا من الشبان المتوجهين للمشاركة في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت وبحوزتهم كميات من
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