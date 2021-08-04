وقفة لأسرة الأمم المتحدة بميناء بيروت تضامنا مع اللبنانيين في الذكرى الأولى...

نظمت أسرة الأمم المتحدة في لبنان وقفة بميناء بيروت البحري وذلك إحياءً للذكرى الأولى لضحايا الانفجار الذي شهده الميناء في مثل هذا اليوم قبل عام كامل وأسفر عن أكثر من 200 شهيد و6500 مصاب، فضلا عن تشريد أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم.
وأكدت الأمم المتحدة في رسالة عقب الوقفة أنها جاءت تضامنًا مع أهالي الضحايا والناجين وشعب لبنان بأسره، حيث اجتمعت أسرة الأمم المتحدة اليوم ووقفت دقيقة صمت في ميناء بيروت وفي مكاتبها مع مجموعة من السفراء والسفيرات حدادا على أرواح الضحايا.
وأكدت الأمم المتحدة أنها تظل داعمة للبنان وشعبه.
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