نفت وزارة الداخلية التونسية، ما تم تداوله حول إعفاء المدير العام آمر الحرس الوطني من منصبه، مؤكدة أن "هذا الخبر لا أساس له من الصحة".
وجاء ذلك بعد أن كانت بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية قد تداولت مساء أمس الثلاثاء، أخبارا مفادها "إعفاء المدير العام آمر الحرس الوطني من خطته وتعيينات جديدة صلب الإدارات العامة بوزارة الداخلية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الداخلية التونسية تنفي أخبارا متداولة حول إعفاء مسؤول كبير من منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.