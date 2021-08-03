قيس سعيد يقرر إعفاء سفير تونس بواشنطن من منصبه وإنهاء خدمة والى...

أفادت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها قبل قليل، بأن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر أمرا بإنهاء مهام سفير تونس في واشنطن، وأمرا آخر بإنهاء مهام والى صفاقس.
وفى وقت سابق، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء "علي الكعلي" من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنه تم تكليف "سهام البوغديري نمصية" بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
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