الملك سلمان يبعث برسالة شفوية إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

بعث عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفوية، إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ”تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين، وسبل تعزيز التعاون المشترك“.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، قام بنقل الرسالة خلال لقائه العاهل الأردني في قصر ”الحسينية“ بالعاصمة عمّان اليوم.

وبحسب الوكالة، ”نقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى العاهل الأردني، وشعب الأردن الشقيق، فيما حمّله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية“.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.

كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، منها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان فرص زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ودعم الاستثمارات البينية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي توفر العديد من الفرص الواعدة، خاصة في التقنية، والابتكار، والطاقة المتجددة.