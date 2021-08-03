لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم بحادث سير مروع وقع في منطقة سيغو في مالي، حسب صحيفة Essor المحلية نقلا عن وزارة المواصلات والبنية التحتية.
وأوضحت الصحيفة أن الحادث الذي خلف أيضا إصابة عدد من الأشخاص بجروح وقع اليوم الثلاثاء على بعد 20 كم من مدينة سيغو جنوبي البلاد.
فيما أشار موقع Mali24.info الإخباري المحلي إلى أن حافلة ركاب اصطدمت بشاحنة.
ومن المرجح أن ثقبا في إطار إحدى عجلات الشاحنة وراء الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عشرات القتلى جراء حادث مروري جنوبي مالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.