عشرات القتلى جراء حادث مروري جنوبي مالي

لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم بحادث سير مروع وقع في منطقة سيغو في مالي، حسب صحيفة Essor المحلية نقلا عن وزارة المواصلات والبنية التحتية.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث الذي خلف أيضا إصابة عدد من الأشخاص بجروح وقع اليوم الثلاثاء على بعد 20 كم من مدينة سيغو جنوبي البلاد.

فيما أشار موقع Mali24.info الإخباري المحلي إلى أن حافلة ركاب اصطدمت بشاحنة.

ومن المرجح أن ثقبا في إطار إحدى عجلات الشاحنة وراء الحادث.