انخفاض أسعار الذهب لتتحرك في نطاق ضيق
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتتحرك في نطاق ضيق، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1810.92 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1813.70 دولار للأونصة.
وتميل تدابير التحفيز الكبيرة إلى دعم الذهب، الذي يعتبر في المعتاد تحوطا من التضخم وعدم استقرار العملة.
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