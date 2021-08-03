1240 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا فى لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 564364.

لبنان.. 1240 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونالبنان على خطى تصنيع سبوتنيك V الروسي ضد كورونا

كما أفادت بأنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7917.

وذكرت أن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس بلغ 318، بينها 115 حالة في العناية المركزة.