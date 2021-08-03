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يتمايز الموظفين فيما بينهم بقدراتهم ومهاراتهم ودوافعهم الداخلية تجاه العمل والمهام التي يؤدونها داخل إطارهم الوظيفي ، ويؤدي ذلك الإختلاف إلى تفاوت في درجات الإتقان مما ينتج عنه إتكالية غير المتقنين لمهارة ما على المتقنين لتلك المهارة ، الأمر الذي يستدعي توارد مشاعر الإحساس بعدم العدالة والظلم في تكافؤ المهام الموزعة على الموظفين.
نجد تلك المشكلة تطفو على سطح المنظمات التي يقل فيها كفاءة ودقة معايير تقييم الأداء أو عدم تفعيلها أو ربما إنعدام تلك المعايير ، ومن تلك المنظمات هي المؤسسات الحكومية التي تزرع الثقة العمياء في موظفيها تجاه بقائهم وإستمرارهم دون إمتياز في الأداء .
وبالتالي يجب على القادة والمديرين أياً كان مستواهم التنظيمي والإداري أن ينتبهوا لمثل هذه المشكلات والمبادرة بسرعة تداركها وعلاجها في حال تمت ملاحظتها ظاهرة ، وتأثيرها سلباً على علاقات المرؤوسين بعضهم البعض وبالتالي التأثير على أداء وإنتاجية الإدارة أو المنظمة ، حتى وإن إستدعى الأمر زيادة التكاليف المادية بإرسال غير المؤهلين لدورات تدريبية فيما يخص المهام المطلوبة من المسمى الوظيفي أو التدريب على العمل بروح الفريق لإكسابهم المعرفة والخبرة .
ويرى الكاتب كونه يعمل في إحدى الجهات الحكومية ومدير إدارة سابق أن التدريب على العمل بروح الفريق قبل انخراط الموظف في العمل واندماجه مع زملائه، سيكون له تأثير إيجابي وملحوظ على روح التعاون بينه وبين معاونيه ، ومن شأنه أن يحد من ممارسة التواكل الوظيفي غير الأخلاقية.
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