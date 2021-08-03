مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان

الخليج – واس : دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ويشتمل المشروع على توزيع 20,000 ربطة خبز يومياً للأسر المحتاجة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين على مدى 12 شهراً، حيث سيستفيد منه 10,000 أسرة.

ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة التي تُقدَّم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم

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