تحذير فلسطيني من استمرار التحريض الإسرائيلي على الأونروا لتجفيف تمويلها

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي التحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وذكرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية في بيان صدر عنها، أن مندوب الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردان طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فصل عدد من موظفي وكالة الأونروا بزعم «التحريض على الإرهاب ومعاداة السامية».
ورأت الدائرة في التحريض الإسرائيلي على الأونروا، محاولة بائسة لتشويه سمعة وكالة الغوث من خلال اتهامها بـ«معاداة السامية»، وممارسة الضغط على غوتيريش للتوقف عن الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بما فيها حقهم في الحياة والعيش الكريم، وتوفير الحماية الدولية لهم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
وحذرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة في بيانها أن يكون الموقف الإسرائيلي مقدمة لحملة جديدة ضد «الأونروا» من أجل الضغط على المانحين لتجفيف الأموال عنها.
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