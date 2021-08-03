هيئة حقوق الإنسان تُنفذ 366 زيارة لدور الإيواء بالمملكة خلال 2020

الخليج -واس : نفذت هيئة حقوق الإنسان 366 زيارة للدور الإيوائية في جميع مناطق المملكة خلال العام 2020م، شملت عددًا من المؤسسات الاجتماعية المعنية بإيواء النساء والأطفال والأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى جهات صحية، ومؤسسات تعليمية، وعددٍ من أماكن الإيواء المخصصة لسكن العمالة.

واستهدفت الهيئة من خلال هذه الزيارات الوقوف على أوضاع نزلاء هذه الدور، والتحديات المتصلة بذلك لمعالجتها بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى المستفيدين والعاملين بهذه الدور، وتنمية الوعي بها.

وأوضحت الهيئة أنها نسقت مع الجهات المختصة لمعالجة 194 حالة ذات صلة باختصاصاتها في حماية حقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة.

وتصدّرت الحالات المتعلقة موضوعاتها بالعدالة الجنائية الترتيب إذ بلغت 60 حالة، تلتها الحماية من العنف بعدد 26 حالة، ثم الصحة بـ 23 حالة، والرعاية الاجتماعية 22 حالة، والحماية من الاتجار بالأشخاص 11 حالة، والعمل 8 حالات، والهوية والجنسية 7 حالات، والتعليم 5 حالات، فيما بلغت الحالات الأخرى 32 حالة.

كما حضرت الهيئة خلال العام ذاته 250 جلسة محاكمة قضائية، واطلعت على توافر الحقوق والضمانات المقررة المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

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