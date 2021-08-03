السيطرة على حريق في مصنع بتروكيماويات بإيران

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن حريقا نشب في مصنع للبتروكيماويات بجنوب غرب إيران، الثلاثاء، غير أن مسؤولا محليا قال إن الحريق تحت السيطرة، ولم يتسبب في أي إصابات.

وأضافت الهيئة، نقلا عن مدير ميناء ماهشهر، أن الحريق شب في مستودع نفايات بمصنع في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات.

وقال مدير الميناء، وفقا للتقرير، “لحسن الحظ لم تحدث إصابات ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث”.