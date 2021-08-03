بدء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

بدأت اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب ابراهيم رئيسي لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدورتها الثالثة عشرة، في حسينية الإمام الخميني بحضور عدد من مسؤولي البلاد.
ونقلا عن الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي، فإن "مراسم تنفيذ حكم سماحة قائد الثورة الإسلامية تولي إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية، تقام مع رعاية البروتكولات الصحية، وتبث بشكل مباشر من قنوات الإذاعة والتلفزيون وموقع القائد".
ووفق مراسلنا، يشارك في المراسم إضافة إلى المرشد الأعلى ورؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجلس صيانة الدستور ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق حسن روحاني مع عدد من وزراء حكومته المنتهية ولايتها، إلى جانب عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين.
وفي هذه المراسم، يشرح وزير الداخلية مجريات الانتخابات ويقرأ نص الحكم بالمصادقة على تصويت الشعب وتنصيب رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ثم يلقي رئيس الجمهورية كلمة، وبعد ذلك يستمع الحاضرون إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي.
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