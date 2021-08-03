جديد: رابط فحص نتيجة التوجيهي فلسطين 2021 برقم الجلوس mohe.ps| موقع نتائج...

تشهد الان مؤشرات البحث عمليات بحث مكثفة من قبل شعبتي الثانوية العامة 2021 فلسطين علمي وادبي حول رابط نتائج التوجيهي فلسطين 2021،وذلك لأنه لم يعد سوي ساعات قليلة ويتم الإعلان عن النتيجة.
قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن النتائج ستعلن صباح الغد الثلاثاء، حيث سيتمكن الطالب من معرفة نتيجته وعلاماته في كافة المباحث من خلال إدراج رقم جلوسه بالموقع المذكور، كما يمكنه الحصول على شهادته من مدرسته في اليوم التالي من النتائج.
رابط نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" 2021 رابط فحص نتائج توجيهي 2021 فلسطين الدورة الأولى tawjihi.mohe.ps – نتيجة الثانوية العامة قطاع غزة والضفة الغربية.
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