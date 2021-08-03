جديد: رابط فحص نتيجة التوجيهي فلسطين 2021 برقم الجلوس mohe.ps| موقع نتائج...

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قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن النتائج ستعلن صباح الغد الثلاثاء، حيث سيتمكن الطالب من معرفة نتيجته وعلاماته في كافة المباحث من خلال إدراج رقم جلوسه بالموقع المذكور، كما يمكنه الحصول على شهادته من مدرسته في اليوم التالي من النتائج.

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