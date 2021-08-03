رابط نتائج الثانوية العامة 2021 في فلسطين ،حيث أعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين، عن موعد نتائج امتحان الثانوية العامة في القدس والمحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن وذلك غدا الثلاثاء الموافق 3 / 8 /2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وذلك عبر الموقع الالكتروني لوزارة التعليم وذلك من اجل الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 فلسطين.
تنشر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ملف نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس ، وعبر المقال نتعرف سويا على طريقة معرفة نتيجة الثانوية العامة في فلسطين 2021 بالأسماء.
وتابع: "سيتمكن الطلبة أيضا من معرفة نتائجهم من خلال رابط خصصته الوزارة عبر الفيسبوك حيث يرسل الطالب رقم جلوسه وتصله النتيجة من خلال رسالة إلى الصندوق الوارد، كما أن الوزارة وقعت اتفاقية مع شركتي جوال و أوريدو على إرسال رسائل نصية للناجحين المشتركين بالخدمة لديهم فور إعلان النتائج".
للاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين لعام 2021<< أضغط هنا >>
للاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين لعام 2021<< أضغط هنا >>
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج توجيهي 2021 بالاسماء فلسطين | نتائج توجيهي 2021 فلسطين بالاسم ورقم... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.