نتائج توجيهي 2021 بالاسماء فلسطين | نتائج توجيهي 2021 فلسطين بالاسم ورقم...

رابط نتائج الثانوية العامة 2021 في فلسطين ،حيث أعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين، عن موعد نتائج امتحان الثانوية العامة في القدس والمحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن وذلك غدا الثلاثاء الموافق 3 / 8 /2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وذلك عبر الموقع الالكتروني لوزارة التعليم وذلك من اجل الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 فلسطين.

تنشر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ملف نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس ، وعبر المقال نتعرف سويا على طريقة معرفة نتيجة الثانوية العامة في فلسطين 2021 بالأسماء.

وتابع: "سيتمكن الطلبة أيضا من معرفة نتائجهم من خلال رابط خصصته الوزارة عبر الفيسبوك حيث يرسل الطالب رقم جلوسه وتصله النتيجة من خلال رسالة إلى الصندوق الوارد، كما أن الوزارة وقعت اتفاقية مع شركتي جوال و أوريدو على إرسال رسائل نصية للناجحين المشتركين بالخدمة لديهم فور إعلان النتائج".