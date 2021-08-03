رابط ظهور نتائج توجيهي 2021 فلسطين بالأسماء pdf || رابط نتائج التوجيهي...

أعلن مؤشر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن ما الزمن المتبقي عن اعلان نتيجة الثانوية العامة فلسطين 2021، والتي سيتم الإفصاح عنها في صباح الغد الثلاثاء الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢١ في تمام الساعة العاشرة صباحا.

نتائج توجيهي 2021 وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بالوزارة محمد عوض لـ “صفا”، إن الإعلان سيكون إلكترونياً عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وأن الآلية تختلف هذا العام عن السنوات السابقة، حتى يتمكن الطالب من الحصول على نتيجته وكشف تفاصيل درجاته لحظة إعلان نتائج “التوجيهي”.

ولفت عواد إلى أن الطالب سيتمكن من معرفة نتيجة خلال مدة أقصاها ثلاث ثواني من وقت إدخال رقم الجلوس، منوهاً إلى أن الموقع يتمتع بمواصفات عالية ومضمونة.