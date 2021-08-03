ظهرت: رابط فحص نتائج الثانوية العامة ”توجيهي” 2021 في قطاع غزة والضفة...

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، نتائج الثانوية العامة "توجيهي" لعام 2021 يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة صباحا، عقب مؤتمر صحفي قصير تعقده الوزارة.

نتيجة التوجيهي فلسطين 2021 برقم الجلوس عبر موقع نتائج الثانوية العامة بفلسطين هي أكثر الموضوعات بحثا عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث، حيث لم يعد يفصل طلاب الثانوية العامة فلسطين 2021 سوي بضعه ساعات ويتم الإعلان عن نتائج التوجيهي فلسطين 2021 الدورة الأولى قطاع غزة والضفة الغربية.

رابط نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” 2021 رابط فحص نتائج توجيهي 2021 فلسطين الدورة الأولى tawjihi.mohe.ps – نتيجة الثانوية العامة قطاع غزة والضفة الغربية من المقرر ان تعلن لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان الثانوية العامة في محافظات القدس وشمال (الضفة الغربية) وجنوب (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 3/8/2021 في تمام العاشرة. الساعة صباحا.