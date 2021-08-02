انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) (6ر30) نقطة وبنسبة (757ر0) في المائة اليوم الإثنين، ليغلق عند مستوى (18ر4007) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (74ر4037) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونًا و(459) ألفًا و(807) ريالات عُمانية منخفضة بنسبة (1ر31) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(119) ألفًا و(595) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أنّ القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (164ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (59ر21) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (219) ألف ريال عُماني مشكِّلة ما نسبته (01ر15) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (478) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (78ر32) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (259) ألف ريال عُماني وبنسبة (76ر17) في المائة.