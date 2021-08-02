الان ظهرت.. رابط نتائج توجيهي 2021 فلسطين بالاسم psge.ps

رابط نتائج التوجيهي 2021 فلسطين بالاسم هو أبرز اهتمامات الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين ، حيث تخصص وزارة التربية والتعليم الفلسطينية رابطًا حتى يتمكن الطلاب المتقدمون للجولة الأولى من الاختبارات من معرفة النتائج ، والموقع التالي يقدم أهم التفاصيل حول نتائج الثانوية العامة في فلسطين ورابط لنتائج توجهي 2021 فلسطين بالاسم.

اكدت لجنة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لاختبارات الطلاب المتقدمين للدور الأول من امتحانات الثانوية العامة في فلسطين ، بحيث تعلن الوزارة في وقت لاحق عن نتائج الاختبارات. قريباً سيتم الإعلان عن امتحانات الثانوية العامة في مختلف المدن الفلسطينية. إجراء امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم في فلسطين ، والتي ستعلن نتائجها صباح الثلاثاء الموافق 3/8/2021 ، فيما تبدأ عملية التسجيل للطلاب الناجحين الراغبين في تحسين درجاتهم يوم الأربعاء. 4/8/2021 ، وتستمر حتى الأحد 8/8/2021 ، بحسب الإعلان الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الموعد الرسمي لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 3/8/2021 حيث ستعلن النتائج في تمام الساعة العاشرة صباحاً. في الصباح. نتائج المدارس الثانوية الرسمية للعام الحالي ، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال البحث باستخدام رقم المقعد ، وكذلك من خلال رسائل SMS المجانية المرسلة من قبل شركات الاتصالات الفلسطينية.