”الناجح يرفع ايده” رابط نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” 2021 عبر وزارة التربية...

رابط نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” 2021 في فلسطين برقم الجلوس، ينتظر طلاب المرحلة الثانوية في جميع محافظات فلسطين، في الساعات المقبلة لإعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة الذي سيعلن غدا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، نتابعكم في السطور التالية إعلان نتائج توجيهي فلسطين وكيفية التحقيق في الثانوية العامة 2021 في فلسطين.

أعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين، نتائج امتحان الثانوية العامة في القدس والمحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن يوم الثلاثاء 3 / 8 /2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وذلك عبر الموقع لنتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في دولة فلسطين 2021 من خلال الدخول علي الرابط الموقع الخاص بالثانوية العامة لهذا العام والقيام بتنفيذ الخطوات اللازمة وإدخال رقم الجلوس.

وخلال اليومين الماضيين انتهت وزارة التربية والتعليم من التصحيح ورصد الدرجات فعلياً، وقد أكدت الوزارة على أن النتيجة ستكون تفصيلية وبالمباحث التي تم الامتحان بها ومتوافرة على الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لذلك، ونحن من خلال موقعنا “الصباح العربى” نوفر لكم الرابط الرسمي الذي أطلقته الوزارة للتعرف على نتائج الثانوية العامة بفلسطين 2021.