البرلمان الليبي يقرر استكمال مناقشة قانون الانتخابات الثلاثاء

أجل مجلس النواب الليبي التصويت على الميزانية العامة للدولة فيما قرر تعليق جلسته للغد لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس.

وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قد قال في وقت سابق، إن الجلسة سيتم خلالها التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2021،.

وأضاف أنه سيتم التصويت أيضا على قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى الرد على المجلس الرئاسي في مسألة ترشيح رئيسا لجهاز المخابرات العامة.

وفي سياق متصل أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أن قرار تمديد التسجيل جاء استجابة لمطالبات الرأي العام والمجتمع المدني.

وخلال مؤتمر صحفي في طرابلس، أضاف السايح، أن تمديد عملية التسجيل أسبوعين إضافيين تنتهي 18 أغسطس الجاري، يهدف إلى إتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وكذلك لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل في اليوم.