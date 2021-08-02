أرامكو السعودية: لا صحّة لها جملة وتفصيلًا إدعاءات تزعم التخطط للدخول في أنشطة البيتكوين

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أكدت شركة أرامكو السعودية أن الادعاءات التي تزعم أنها تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين لا صحّة لها جملة وتفصيلًا.
وقالت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني توضح فيه : “إشارة إلى ما تداولته تقارير، مؤخرًا، تزعم أن أرامكو السعودية تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين، فإن الشركة تؤكّد قطعًا أن هذه الادعاءات لا صحّة لها جملة وتفصيلًا”.
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