أرامكو السعودية: لا صحّة لها جملة وتفصيلًا إدعاءات تزعم التخطط للدخول في أنشطة البيتكوين

أكدت شركة أرامكو السعودية أن الادعاءات التي تزعم أنها تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين لا صحّة لها جملة وتفصيلًا.

وقالت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني توضح فيه : “إشارة إلى ما تداولته تقارير، مؤخرًا، تزعم أن أرامكو السعودية تخطط للدخول في أنشطة البيتكوين، فإن الشركة تؤكّد قطعًا أن هذه الادعاءات لا صحّة لها جملة وتفصيلًا”.