زلزال يضرب القاهرة بقوة 2.9

الخليج – واس : ضرب زلزال بلغت قوته 2.9 على مقياس ريختر مدينة القاهرة على بعد 15 كيلو مترا جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر. وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري الدكتور جاد القاضي في بيان اليوم، أن محطات الشبكة القومية المصرية للزلازل سجلت الزلزال الذي شعر به بعض المواطنين المصريين، مشيراً إلى أنه لم ترد أي بلاغات بشأن بوقوع خسائر في المنشآت أو الأرواح.

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