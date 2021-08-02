احباط 18 عملية هجرة غير نظامية عبر البحر بيوم واحد فى...

تمكنت وحدات الحرس البحري التونسي بالجنوب والشمال والساحل والوسط، ليل الأحد/ الاثنين، من إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية.
وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي، إن الحرس تمكن من إنقاذ 309 مهاجرين من بينهم 99 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، والبقية يحملون الجنسية التونسية بعد أن تسربت مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستغلونها في عمليات الإبحار.
وأضاف أنه تبين لاحقا أن 5 تونسيين من بين المهاجرين، مطلوبون للقضاء لتورطهم في قضايا حق عام.
وتمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس وقابس، في ذات الليلة، من ضبط 100 شخص من بينهم 81 من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية، وحجزت محركات بحرية وكمية من المحروقات وسترات سباحة وآلة تحديد مواقع إلى جانب مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية.
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