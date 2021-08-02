البرلمان الليبى يؤجل البت في الموازنة بناء على رغبة الحكومة

قرر البرلمان الليبي اليوم الإثنين، تأجيل البت في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 خلال جلسة في مقر البرلمان بمدينة طبرق، لمناقشة بعض القوانين الخاصة بالموازنة ومشروع القاعدة الدستورية للانتخابات المرتقبة.

وقال بيان للناطق الرسمي باسم مجلس النواب في ليبيا عبدالله بليحق نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "البرلمان قرر تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة في ليبيا للعام 2021 بناء على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي وجهته لرئاسة مجلس النواب، وذلك لإجراء تعديلات على مشروع القانون".

وقال بليحق، إن "الجلسة بدأت بعد ذلك بمناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس ليبيا بشكل مباشر من الشعب الليبي".

وكان رئيس عضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية صلاح الصهبي قال في تصريح سابق له، إن "اللجنة انتهت من بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب".

وأضاف أن "اللجنة درست أيضا قانون انتخاب مجلس النواب الليبي في اجتماع مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم، وإنه سيتم على هذا الأساس التصويت على القانون من قبل مجلس النواب".

و أعلنت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات، الإثنين، عن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين، تمتد إلى 17 أغسطس الجاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، بمقر المركز الإعلامي بالمفوضية بالعاصمة طرابلس.

وقال السايح خلال المؤتمر الصحفي، إن "تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين جاءت استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني؛ لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، ولما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل في اليوم".