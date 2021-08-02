بوغدانوف يبحث الأوضاع في ليبيا مع المبعوث الأممي

قالت الخارجية الروسية، إن الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية ميخائيل بوغدانوف، تحدث هاتفيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.
وذكرت الوزارة، أن المحادثة الهاتفية بين بوغدانوف، الذي يشغل كذلك منصب نائب وزير الخارجية الروسي، تمت بترتيب مسبق في 2 أغسطس، وخلالها تمت مناقشة مجموعة معقدة من القضايا المتعلقة بدفع قدما عملية التسوية الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين والقرارين 2510 و 2570 لمجلس الأمن الدولي.
وخلال الحديث، تم إيلاء اهتمام خاص لموضوع التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، المقررة في 24 ديسمبر من هذا العام. بما في ذلك وضع وصياغة الإطار التشريعي اللازم لهذه العملية الانتخابية.
وأعرب الجانبان عن التأييد لنشاطات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف، بهدف توحيد جميع القوات المسلحة الليبية.
وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق للجهود مع الدور القيادي للأمم المتحدة، للمساعدة في إقامة الحوار الشامل والبناء بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في ليبيا دون استثناء، من أجل ضمان وحدة وسلامة أراضي وسيادة الدولة الليبية.
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