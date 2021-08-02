ملك الأردن يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

استقبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، حيث جرى استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وتناول اللقاء مخرجات قمة بغداد الثلاثية التي عقدت مؤخراً، وسبل ترجمتها على أرض الواقع، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية، خاصة جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.
وأكد الملك عبدالله، خلال اللقاء، وقوف الأردن التام إلى جانب العراق الشقيق وشعبه العزيز في الحفاظ على وحدته وتعزيز أمنه واستقراره.
وكان الحلبوسي قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، في زيارة رسمية، واستقبله نظيره الأردني، عبد المنعم العودات.
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