انخفاض أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو 2021 لقياس متانة سوق العمل في الولايات المتحدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1807.54 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش. وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر.
وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمائة إلى 1810.90 دولار للأونصة.
ونزل مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي، مسجلا أسوأ أداء فيما يزيد عن شهرين.
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