في أسبوع .. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدماته العلاجية لـ 266...

تواصل المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مد يد العون للشعب اليمني في مختلف المحافظات. وفي هذا السياق قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان في منطقة الغرزة بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 266 مستفيداً خلال المدة من 8 إلى 14 يوليو 2021 م، وذلك في تخصصات الباطنة، والتوعية والتثقيف، والصحة الإنجابية، ومكافحة الأمراض الوبائية، والأمراض الجلدية والفطريات، والجراحة والتضميد. كما تم صرف الأدوية لـ 218 مستفيد، فضلا عن تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.

وفي إطار مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، واصل المركز تقديم خدماته في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال المدة من 8 إلى 14 يوليو 2021م ضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وضخ 315,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 24 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وبناء 20 دورة مياه مؤقتة في مخيمات النازحين، إضافة إلى تنفيذ 15 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، استفاد منها 8,400 فرد.