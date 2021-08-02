عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ 628 فردا في...

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 628 فردا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 204 مرضى، وراجع عيادة الباطنية 39 مريضا، كما استقبلت عيادات الأطفال 121 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 37 مريضا، وراجع 45 مريضا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 76 مريضة في العيادة النسوية، واستقبلت عيادة الأذن والأنف 21 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تم عمل 105 تحاليل لـ 34 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 44 صورة أشعة لـ 27 مريضا، كما تم إعطاء 57 لقاحا في عيادة المطاعيم لـ 19 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 5 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 447 وصفة طبية.