ليبيا.. المنفي يستقبل وزير الخارجية الإيطالي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول الإجتماع عدداً من القضايا، أهمها إجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري، وأكد المنفي على ضرورة حسم مسألة الإطار القانوني للانتخابات وضرورة توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة لتوافق حول أحد المقترحات المطروحة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأكد على أهمية الشراكة وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي.

من جهته، رحب وزير الخارجية الإيطالي بفتح الطريق الساحلي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب فتح الطريق الساحلي بأيام للتأكيد على أهمية هذه الخطوة الكبيرة.

وأثنى دي مايو على عمل المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية في كل الاستحقاقات الموكلة إليه، خاصة في ملف المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة.

وعبر الوزير الإيطالي عن استعداد بلاده للتعاون والعمل مع ليبيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها، خاصة في الجنوب الليبي.