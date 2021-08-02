مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يشيد بالأداء المهني لمركز الملك سلمان...

أشاد مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانجير خان بالأداء المهني والآلية الاحترافية التي يعمل بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديمه للمساعدات التي وصلت إلى مختلف البلدان والشعوب المحتاجة حول العالم.
جاء ذلك خلال لقائه معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض.
واطلّع الدكتور خان خلال اللقاء على مشاريع المركز الإنسانية التي بلغت 1,686 مشروعاً في مختلف القطاعات الحيوية وامتدت إلى 69 دولة محتاجة في شتى أنحاء العالم بقيمة 5 مليارات و 334 مليوناً و 621 ألف دولار أمريكي، حيث حظي اليمن بالنصيب الأوفر بـ 606 مشاريع.
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