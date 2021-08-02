القبض على خمسة إرهابيين بينهم قيادات في السليمانية بالعراق

تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب العراقي، بالتنسيق مع أسايش أقليم كردستان، من القبض على خمسة إرهابيين بينهم قيادات في السليمانية .

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان له اليوم الأثنين، أنه حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته النوعية، حيث تمكن من القاء القبض على خمسة إرهابيين بينهم أربعة قيادات إرهابية من ما تسمى بكتيبة القعقاع”.

وأضاف رسول أن هذه العملية جاءت بالتنسيق مع أسايش أقليم كردستان العراق.