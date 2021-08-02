زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب منطقة المناقيش في الكويت

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، منطقة المناقيش جنوبي غرب الكويت، يوم الإثنين.

وقال معهد الكويت للأبحاث العلمية، عبر حسابه في تويتر، إن ”الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بالمعهد، سجلت يوم الإثنين الموافق 2/8/2021، زلزالاً بقوة 4.5 بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت منطقة المناقيش“.

وأضاف المعهد: ”حدث الزلزال في تمام الساعة 11:31 صباحاً بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 8 كيلومتر بباطن الأرض“.

من جانبها، نقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، عن رئيس الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، الدكتور عبدالله العنزي، قوله إن معظم سكان الكويت شعروا بالزلزال.

وأشار العنزي إلى أنه لم يتم حتى الآن تلقي بلاغات عن وقوع أضرار سوى اهتزازات في المباني.