عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى، انطلاقاً من جهة باب المغاربة ، في حراسة مشددة من أفراد الشرطة الإسرائيلية، التي وفرت الحماية للمقتحمين.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وقاموا بأداء طقوس تلمودية استفزازية في حراسة شرطة الاحتلال التي وفرت لهم الحماية خلال قيام بعضهم بشعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

ومنعت شرطة الاحتلال المصلين والحراس من الاقتراب من المستوطنين أثناء اقتحام الأقصى، كما احتجز أفراد الشرطة الاسرائيلية المتمركزين على بوابات الأقصى بعض هويات الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل عام 48 للمسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى إلى عمليات اقتحام يومية من قبل المستوطنين المتطرفين، من بينهم أعضاء كنيست، وذلك تلبية لدعوات الجماعات الصهيونية المتطرفة .